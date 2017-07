Waar staan de mooiste bomen van Groningen?

De Amerikaanse zwarte walnoot (Foto: Bomenstichting)

De zwarte walnoot uit 1835 en de tweelingeik uit 1730. Het zijn niet alleen de oudste bomen op het landgoed van de Fraeylemaborg in Slochteren, maar ook nog eens de mooiste bomen van Groningen.

Dat vindt althans de Bomenstichting. Die heeft een ranglijst met de mooiste bomen van Groningen gepubliceerd. De nummers 1 staan dus in Slochteren.



Op nummer twee staat de platgesnoeide beuk in Kornhorn uit 1880. In Heiligerlee staat de zwarte populier uit 1870. Deze boom staat op de derde plek. De Gele Kornoelje bij Museum Stad Appingedam is door de Bomenstichting opgenomen in de nationale ereklasse.