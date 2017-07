Te drukke Arbiters Bodembeweging worden ontlast

De druk is wel iets afgenomen, maar de Arbiters Bodembeweging worden nog steeds bedolven onder de zaken. Dat is aanleiding voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders om in te grijpen.





Wachttijden

Verder is een extra arbiter aangetrokken. Ook krijgen de oud-rechters administratieve ondersteuning. Die maatregelen samen moeten leiden tot een afname van de wachttijden, die inmiddels zijn opgelopen tot een half jaar.



De eerste drie maanden van dit jaar deden 639 gedupeerden een beroep op de Arbiters Bodembeweging. De afgelopen maanden waren dat er ruim driehonderd minder.



In verreweg de meeste zaken trekt de NAM nog steeds aan het kortste eind.



