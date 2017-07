'Burgemeester moet Asowet gebruiken om pesterijen aan te pakken'

(Foto: RTV Noord)

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt moet ingrijpen bij meerdere pesterijen in de gemeente. Die oproep doet Engel Modderman van de Verenigde Communistische Partij (VCP) in een open brief.

'Bij ons zijn drie meldingen bekend. Het gaat dan om begluren en handtastelijkheden. Die gevallen lopen al maanden en er wordt weinig aan gedaan. Eigenlijk is dit een taak van de politie, maar die schijnt er weinig mee te doen', zegt Modderman.



De VCP-voorman wil nu dat de burgemeester ingrijpt. 'Sinds 1 juli is de Asowet van kracht. Daardoor kan de burgemeester na een aantal waarschuwingen handelend optreden', vertelt Modderman. Hij wil dat Smit de pesterijen nu snel aanpakt.