Bonden: 'Bedrijven zelf schuldig aan tekort buschauffeurs'

Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Zie daar de oplossing voor het tekort aan buschauffeurs, zeggen zowel FNV als CNV.

De vakbonden reageren vrijwel gelijk op de noodkreet van de vervoersbedrijven. Die waarschuwden maandag dat de reiziger de dupe dreigt te worden als het tekort aan chauffeurs verder oploopt.'De werkgevers huilen krokodillentranen', reageert FNV in een persbericht. 'Ze hebben in de afgelopen jaren het voorspelbare probleem van personeelstekorten als gevolg van de vergrijzing niet alleen schromelijk onderschat, maar zelfs uit winstbejag bewust de andere kant op gekeken.''De werkdruk van de bestaande chauffeurs werd tot grote hoogte opgestuwd in plaats van dat jongere buschauffeurs een baan werd aangeboden', vervolgt het FNV. 'Zo werden de inkomsten uit de vervoersconcessies zo hoog mogelijk gehouden.''Het is dan ook ronduit ongeloofwaardig dat men nu klaagt over een dreigend tekort aan instroom', zegt CNV. 'Als je echt wilt dat nieuwe buschauffeurs bij je blijven werken, dan geef je ze een vast contract.'Bovendien hebben de bedrijven onvoldoende ingespeeld op de vergrijzing van het personeel, zegt FNV: 'De sector kan zich aantrekkelijk maken voor nieuwe jonge werknemers door serieus te kijken naar 'socialere roosters' en daarmee de werkdruk voor chauffeurs te verlagen'. Volgens de bond is de remedie oudere werknemers ontzien en jongeren een kans geven.Het is de hoogste tijd om door te pakken, stelt CNV: 'Wij willen na de zomer graag met werkgevers aan tafel arbeidsvoorwaarden afspreken die het beroep ook aantrekkelijk maken voor jonge en nieuwe buschauffeurs'.