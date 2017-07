Voormalig schoonzoon juwelier Oosterhof gehoord door FIOD

De voormalig schoonzoon van de failliete juwelier Oosterhof is door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) opgeroepen als getuige. De man zou in opdracht van Oosterhof 75 duizend euro aan contanten naar Nederland hebben weggesluisd.

Geld dat volgens de curator behoort tot de failliete boedel. Het zou gaan om een deel van de opbrengst die het juweliersechtpaar heeft verkregen door de verkoop van hun huis in Spanje. Wat er met het geld is gebeurd, is onduidelijk. Volgens Oosterhof zou een deel gebruikt zijn om schulden af te lossen, maar de onderbouwing daarvoor ontbreekt.De rechtbank in Groningen heeft maandag beslist dat het voorarrest van de voormalig juwelier met dertig dagen wordt verlengd. Curator Jan Hein Mastenbroek: 'Er moet nog steeds opheldering komen over de besteding van grote sommen contant geld. In totaal gaat het om een bedrag van 180 duizend euro.''Ik heb sinds de laatste keer dat we elkaar gezien hebben, niets meer van Oosterhof gehoord. Ik heb meerdere malen via zijn advocaat om opheldering gevraagd, maar ik heb taal nog teken van hem vernomen', aldus Mastenbroek maandag tijdens een speciale zitting.Voor de afwikkeling van het faillissement is het van groot belang dat de benodigde informatie op tafel komt, weet ook advocaat Henry Gerdes van de familie Oosterhof. 'De administratie zou bij een financieel adviseur in Duitsland liggen. Ik heb hem verzocht om, alle bij hem bekende gegevens, te verstrekken. Maar hij ontkent dat hij over de benodigde informatie beschikt.''Ik begrijp dat het voor de curator op deze manier lastig is om zaken te verifiëren, maar ik heb gewoon niet overal bewijsstukken van. En dat maakt het heel lastig', aldus de voormalig juwelier maandag tijdens de zitting.'Maar hoe kunnen we deze impasse doorbreken?', wilde de rechtbank weten. 'Als we u vrij zouden laten dan moet daar wel een aanleiding voor zijn. Het is natuurlijk helemaal niet bedoeling dat mensen die failliet verklaard zijn, vastzitten. Dat is een uitzondering en iedereen vindt het ongemakkelijk. Maar het is aan u om daar iets aan te doen', aldus de rechter.De voormalig juwelier refereerde nog aan zijn broze gezondheid. 'Het gaat op dit moment heel slecht.' Zo zou Oosterhof vorige week onwel zijn geworden. Maar volgens de rechter is dat een hele andere afweging. 'Dan moet een arts zeggen dat u detentieongeschikt bent. Dan hebben we een andere situatie, maar die situatie doet zich nu bij mijn weten niet voor.'