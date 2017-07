Drie Groningers genomineerd voor de Gouden Venus van Milo

De Gouden Venus van Milo is een onderscheiding voor inspirerende mensen met een beperking. Drie Groningers staan op de nominatielijst.

Het is de tweede keer dat de verkiezing wordt gehouden. Dit jaar staan er honderd genomineerden op de lijst. Hieronder een overzicht van de Groningse kandidaten:Tineke is tien jaar geleden van haar paard gevallen. Ze lag een maand lang in coma. Drie jaar geleden heeft ze ook nog eens MS gekregen. Ze heeft haar ervaringen beschreven in een boek.Diana heeft als motto: je kan al je dromen waarmaken, wanneer je dit op je eigen tempo doet. Ze heeft last van een persoonlijkheidsstoornis en psychoses. Ondanks dat heeft ze na haar psychose vijf boeken geschreven. Een zesde wordt binnenkort uitgegeven.Marjan heeft hersenletsel als gevolg van een hersenbloeding. Ook heeft ze klachten aan haar rug, longen en bijnier. Ze maakt zich sterk om het leven van eenzame, kwetsbare mensen en kansarme huisdieren te verbeteren door middel van haar stichting.Er kan nog tot en met 15 september gestemd worden op de genomineerden via www.goudenvenusvanmilo.nl