Zeehond met zeldzame afwijking opgevangen in Pieterburen

Bij Zeehondencentrum Pieterburen is maandag een albino zeehond binnengebracht. Dat is op zich al vrij bijzonder, maar in dit geval gaat om een wel héél zeldzame variant.

De ogen zijn weliswaar rood, maar de vacht is niet volledig wit. Hoe dit kan, wordt verder onderzocht. Volgens het zeehondencentrum is deze vorm van albinisme de afgelopen jaren nog niet eerder gezien in de Nederlandse zeehondenopvangcentra.Het dier werd gevonden op het strand bij Noordwijk in Noord-Holland. Dierenartsen stelden vast dat het gaat om een vrouwtje van de gewone zeehond. Ze is gewond aan haar bek en heeft daarom veel zorg nodig.'Het is niet duidelijk wat de verwondingen heeft veroorzaakt', zegt hoofd Dierverzorging Arnout de Vries. 'Misschien heeft ze een verkeerde vis proberen te vangen, bijvoorbeeld een pieterman. Dat is een soort met scherpe stekels. Jonge zeehonden moeten door ervaring leren op welke vissen ze kunnen jagen.'Albinisme is een pigmentafwijking waarbij er geen pigment wordt aangemaakt en de vacht en huid vaak wit zijn en de ogen rood.In Pieterburen werden afgelopen jaren al verschillende grijze zeehonden opgevangen met melanisme, de tegenhanger van albinisme. In dat geval is het dier volledig zwart. Bij deze gewone zeehond zal verder onderzoek gedaan worden hoe dit soort afwijkingen zich kunnen vormen.