Senioren: 'Delen tankpaden Lauwersmeergebied moeten verharding krijgen'

Het is voor senioren een behoorlijke hindernis. De zanderige tankpaden in het Lauwersmeergebied. Die kruizen soms de fietspaden waardoor het voor mensen met een scootmobiel onmogelijk is om over te steken.

'Hierdoor kan ik al drie jaar lang niet meer in het mooiste deel van het gebied komen', vertelt Jan Leegstra, inwoners van Lauwersoog. Hij zit zelf in een scootmobiel.Leegstra maakte vroeger mooie fietstochten door het gebied, maar kan dat niet meer vanwege gezondheidsredenen. Hij merkt dat ook andere ouderen er last van hebben.'Ouderen durven daar niet over te steken, omdat de kans op vallen groot is', vertelt Douwe van der Boon. Ook inwoner van Lauwersoog. Hij pleit voor verharding van de tankpaden die kruisen met de fietspaden.Inmiddels heeft de wens van de inwoners om de oversteekplaatsen te verharden de raad van De Marne bereikt. 'Wij vinden dat iedereen zich makkelijk moet kunnen bewegen door dit prachtige natuurgebied', zegt Renne Vogel. 'Het is moeilijk om door het zand te komen. Fietsers moeten afstappen en scootmobiels lukt het niet.'De gehele gemeenteraad steunt het idee om de tankpaden te verharden en heeft het college opgeroepen in actie te komen. Die gaat nu onderzoeken of een verharding van de oversteekplaatsen mogelijk is.