NAM koopt monumentale boerderij Zuidpool in Usquert

De NAM koopt weer een monument in het aardbevingsgebied op. Het gaat om de boerderij Zuidpool, met buiten Usquert.

Het rijksmonument dateert uit 1852. Zuidpool is een typisch Hogelandster hereboerderij, waarvan er meer staan buiten Usquert.Het pand is omgeven door een U-vormige gracht. Rond het monument ligt een bijzondere slingertuin, die in de 19e eeuw is aangelegd door de tuinarchitectenfamilie Vroom.De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betitelt het pand aan de Streeksterweg als volgt: 'De boerderij is van algemeen belang wegens de ouderdom, de gaafheid, de zeldzaamheid, de nauwe verbondenheid met de slingertuin, de architectuur- en bouwhistorische betekenis en de markante ligging in het landschap.'Een deel van de boerderij stond al lange tijd in de steigers. De eigenaren waren al een poosje met het gasconcern in onderhandeling. Op een haar na is de koop rond. Inmiddels hebben verhuizers de boerderij leeggehaald.Naast de landbouwfunctie heeft Zuidpool in de loop der jaren ook andere bestemmingen gehad. Zo deed het enige tijd dienst als erfgoedlogies. En het was ook enige tijd een trouwlocatie.Het complex werd vorige week al van makelaarssite Funda gehaald. Daar werd het hoofdgebouw voor 850.000 euro aangeboden, en de tweede boerderij op het erf voor drie ton. Het is overigens niet bekend wat de NAM er voor heeft betaald.Zuidpool is niet het eerste monument dat in bezit komt van de NAM. Zo werden onder meer de Geertsemaheerd in Slochteren, de Melkemaheerd in Huizinge en de Occo Reintjesheerd in Stedum al eigendom van het gasconcern.Die panden staan al enige tijd leeg. De kans is groot dat Zuidpool eenzelfde lot wacht.