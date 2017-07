Bauke Mollema zegeviert in het Belgische Putte

Bauke Mollema heeft maandagavond het Na-Tourcriterium in het Belgische Putte op zijn naam geschreven. Hij kwam solo over de meet en bleef de Belg Pieter Vanspeybrouck en de Tsjech Zdenek Stybar voor.

Het is Mollema's eerste critérium-zege nadat de Groninger deelnam aan de Tour de France. Het is overigen de eerste keer dat hij deelnam aan het Belgische critérium.Het Na-Tourcriterium komt daags na zijn deelname aan de prestigieuze wielerwedstrijd Clasica San Sebastian in Spanje, waar hij zaterdag derde werd. Eerder werd Mollema tweede in de Profronde van Surhuisterveen en viel hij naast het podium in Daags na de Tour in Boxmeer.