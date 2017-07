Meedhuizen geeft kickbokster De Jong een warm onthaal

'Oh nee, dit meen je niet', zegt Sarèl de Jong als ze vlak voor Meedhuizen wordt tegengehouden door een klein ontvangstcomité. Direct daarna volgen de tranen. 'Dit is bizar!'

Even later zit ze met haar trainer Denis van der Giessen verstomd op een versierde oldtimer en toert ze langs de versierde huizen. Ze wordt gehuldigd voor de gouden medaille die ze donderdag behaalde op de Wereldspelen.Tot ze de meterslange erehaag van dorpelingen ziet en het klaterende applaus hoort. 'Oh nee. Dit is echt bizar', zegt ze. Het woord bizar valt nog vaak vanavond. Net als de tranen die als een gelukswaterval over haar wangen blijven stromen.Over de wangen van een kampioen. Hoe je dat ziet? Die staan ver omhoog, zorgen voor dichtgeknepen ogen en staan bol van geluk. Door de tranen heen straalt de 21-jarige kickbokskampioene.Eenmaal binnen in Herberg Lanting staan de dorpelingen in de rij om Sarèl te feliciteren. Net als op de finale-avond zijn ze massaal naar de dorpskroeg gekomen om hun kampioen te eren. Ze krijgen er allemaal een dikke knuffel van Sarèl voor terug.Een lange huldigingsavond met lovende woorden volgt. Onder andere met een videoboodschap van de wereldberoemde kickbokser Sem schilt. Jan van der Meide, gastheer van de avond, merkt fijntjes op dat hij de medaille van Sarèl mooier vindt dan de ambtsketen van locoburgemeester Jan Menninga.Dan wordt er met een opzwepende video nog even teruggeblikt op de World Games in Polen. Weer laat Sarèl haar tranen lopen. En haar lach? Die is geen moment van haar gezicht verdwenen. En ze vat de avond nog even kort samen: 'Dit is bizar!'- Sarèl de Jong: 'Het was echt te gek'