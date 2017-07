Bewoners Recreatiepark Anloo verliezen rechtszaak: over tien dagen vertrekken

De vijf bewoners die illegaal op Recreatiepark Anloo wonen, moeten over tien dagen weg uit hun woning. Doen ze dat niet, dan moeten ze een dwangsom betalen van 30.000 euro. Dat besloot de rechtbank Noord-Nederland afgelopen vrijdag.

Ze hebben alle tijd gehad om te vertrekken. Nu gaan we handhaven. Eric van Oosterhout-Voormalig burgemeester AA en Hunze

Aanvankelijk zou de gemeente na 1 april vorig jaar een eerste groep van tien bewoners, die al jaren zonder toestemming permanent op Recreatiepark Anloo wonen, aanpakken. De groep maakte bezwaar en spande een rechtszaak aan tegen de gemeente. De rechter stelt de gemeente in haar gelijk. Dat schrijft RTV Drenthe Bewoner René Seubring snapt niet dat de rechter zo heeft beslist. 'We hebben alle vijf nog geen nieuwe woning, maar daar wordt niets mee gedaan. Dat snap ik niet.' Siebring moet binnen tien dagen zijn postadres veranderen en moet per 1 oktober echt zijn huis uit, omdat dan het vakantieseizoen is afgelopen. 'Het is een vakantiewoning, dus ik mag hier nog wel recreëren.'Statenlid Ko Vester roept de gemeente op om in actie te komen. 'Ik vind de situatie schrijnend. Die dwangsom hangt de vijf bewoners als het zwaard van Damocles boven het hoofd. Ze hebben geen geld, ze kunnen nergens heen.' Hij stuurde een brief naar alle raadsleden van de gemeente Aa en Hunze om ze op te roepen de situatie te gedogen zoals hij nu is.Vester: 'Kijk, de rechter heeft besloten. Maar de gemeente kan nog steeds wat doen voor de bewoners op deze camping. Laat deze mensen hier wonen zonder ze een dwangsom te geven, totdat ze een nieuw huis hebben of komen te overlijden. En verander het beleid voor de nieuwe bewoners. Een soort uitsterf-constructie dus.'De gemeente Aa en Hunze zegt nog wel te willen praten over de dwangsom. Wethouder Co Lambert: 'De bewoners kunnen voorkomen dat een boete wordt opgelegd als ze op zeer korte termijn wel bereid zijn te vertrekken. Bijvoorbeeld binnen een maand of als het vakantieseizoen op 1 oktober afloopt.'Op het terrein, waar zo'n 65 huisjes- en caravaneigenaren zitten, waarschuwde de toenmalige burgemeester Eric van Oosterhout drie jaar geleden de mensen al dat permanente bewoning niet langer mag. 'Dus ze hebben alle tijd gehad om te vertrekken. Nu gaan we handhaven', zei Van Oosterhout.De gemeente wilde schoon schip maken op Recreatiepark Anloo, waar door jarenlange illegale bewoning een onveilige situatie zou zijn ontstaan. Aa en Hunze wilde vooral de brandveiligheid aanpakken. Wethouder Co Lambert: 'Ik snap de wanhoop en de onrust onder deze vijf bewoners, maar het komt niet onverwacht. Dit is een langslepende zaak.'Volgens Statenlid Vester wil een groep bewoners zelfs graag verhuizen: 'Liever vandaag dan morgen.' Maar dit blijkt moeilijk. 'Ze hebben al hun geld in de grond en het chalet gestopt, dat er prima en netjes uitziet. Het heeft niets te maken met verwaarlozing en rotzooi. Maar het lukt ze niet om het huis te verkopen, er zijn geen geïnteresseerden.'En een nieuwe woning vinden, blijkt ook een probleem. Vester: 'Omdat ze hun huis niet verkocht krijgen, moeten ze zowel huur betalen als de hypotheek. Dat is onbetaalbaar. En het duurt vijf jaar voor je een sociale huurwoning vindt, omdat je nog lang onderaan de wachtlijst staat.'