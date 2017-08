De nieuwe gemeente Westerwolde gaat zich profileren als groene woongemeente. Dat zegt burgemeester Janneke Snijder van de huidige gemeente Bellingwedde. Vorige week werd bekend dat Bellingwedde de groenste gemeente van Nederland is. 'We gaan dit zeker benutten. Westerwolde is dankzij het vele groen echt een geweldige plek om te wonen.'

Uit het onderzoek bleek dat Bellingwedde de groenste woonkernen van Nederland heeft. Vlagtwedde, de gemeente waarmee Bellingwedde op 1 januari 2018 fuseert, eindigde op de derde plek. 'In onze gemeente kunnen kinderen tenminste lekker op straat spelen. Bovendien heb je hier geen files of stoplichten. We willen dan ook aan de buitenwereld laten zien dat, als je betaalbaar en groen wilt wonen, je bij ons moet zijn.'Concrete plannen heeft Snijder op dit moment nog niet. 'We moeten erover nadenken. Maar ik ga hierover in overleg met de wethouders en ook met onze voorlichters. Veel mensen zijn op dit moment op vakantie, dus dat duurt iets langer dan normaal.'De nummer 1-notering is er niet zomaar, volgens Snijder. 'Dat de omgeving groen is wisten we al, maar we hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in groen in de bebouwde kom. Als een boom in het lint van Bellingwolde het bijvoorbeeld niet meer goed doet en te oud is, dan gaan we bijvoorbeeld meteen herplanten.' Het groen wordt dus goed bijgehouden en vervangen waar dat moet.De burgemeester hoopt dat dit nieuws de nieuwe gemeente helpt bij de profilering als woongebied. Want wonen in een groene omgeving heeft volgens haar voordelen. 'Het is gezond en goed voor kinderen om op te groeien in zo'n omgeving.'Ten slotte zou het ook mooi zijn om meer toeristen naar de regio te trekken. 'Een economische motor van belang.'In Bellingwedde is overigens met veel blijdschap gereageerd op de nummer 1-notering. 'Dit nieuws valt reusachtig goed in Bellingwedde. Nu komt onze gemeente ook eens positief in het nieuws.'