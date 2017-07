Melkveehouders springen in de bres voor 'protestboer' Gommer

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Melkveehouders uit Groningen gaan zonodig geld inzamelen voor 'protestboer' Henk Gommer uit Zevenhuizen die weigert de zogeheten Kringloopwijzer in te vullen. Dat bleek maandagavond op een drukbezochte bijeenkomst van FrieslandCampina in Zuidhorn.



Stoom afblazen

Enkele honderden boeren kwamen daar in een besloten bijeenkomst stoom afblazen over onder meer de fosfaatreductieregeling en de Kringloopwijzer.



Principieel

Gommer heeft vooral problemen met de door FrieslandCampina verplichte Kringloopwijzer. Hij weigert principieel die in te vullen omdat hij het onzin vindt dat de coöperatie zich op die manier bemoeit met de gang van zaken op zijn bedrijf.



Gierkelder

Als straf voor de weigering kwam FrieslandCampina Gommers melk drie weken lang niet ophalen, waardoor hij gedwongen was die te laten weglopen in de gierkelder. Inmiddels wordt de melk wel weer opgehaald, maar krijgt Gommer geen geld. De opbrengst gaat naar een goed doel, zo is afgesproken.



Geen toezeggingen

Ook gisteravond deed FrieslandCampina geen water bij de wijn, ondanks de 561 handtekeningen die Gommer en collega- melkveehouder Jan Veenstra uit Doezum overhandigden aan bestuursvoorzitter Frans Keurentjes. Veenstra na afloop: 'Ze horen ons aan en dan houdt het op'.



'Hij moet z'n rekeningen ook betalen'

En dus gaat Henk Gommer door met zijn actie. Ik zie geen reden er nu mee op te houden, zegt hij. 'Ik heb het gevoel dat er wel geld mijn kant zal op komen'. Dat gevoel wordt ingegeven door de actie die Jan Veenstra aankondigt: 'Als in augustus blijkt dat Gommer over juli geen inkomsten heeft, gaan we geld voor hem inzamelen. Hij moet zijn rekeningen tenslotte ook betalen'.



Keurentjes

Bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina wilde maandagavond niet reageren vanwege het 'delicate karakter' van de kwestie.