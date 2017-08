NS zet extra treinen in tijdens spitsuren

De NS zet vanaf 4 september extra pendeltreinen in tussen Groningen en Assen. Het gaat om zes treinen in de ochtendspits en vijf extra treinen in de avondspits.

Er zijn al langer klachten over overvolle treinen op het traject. Daarnaast verwacht de NS dat de komende jaren meer mensen met de trein reizen vanwege van aanpak Ring Zuid.Ondertussen is het aantal klachten over overvolle treinen al wel afgenomen omdat de NS sinds april langere treinen in het weekend inzet.Dit voorjaar klaagden reizigers op zaterdag en zondag steen en been over volle treinen. Eén keer zette de conducteur de trein zelfs stil omdat er te veel mensen in zaten.