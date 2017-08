PvdA-kamerlid: 'Monumenten zijn geen handelswaar'

'Monumenten vormen de identiteit van Groningen en zijn geen handelswaar.' Dat zegt PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer.

Hij reageert op de berichtgeving van RTV Noord over de aankoop door de NAM van de monumentale boerderij Zuidpool in Usquert.De parlementariër gaat hier kamervragen over stelllen aan de ministers van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 'Besluiten over het behoud van monumenten moeten niet door de NAM worden genomen', vindt hij.Nijboer maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal monumenten dat in het bezit is van het gasconcern. 'We zien dat de NAM steeds meer aankoopt, zoals de genoemde heerden in Slochteren, Stedum en Huizinge. Maar ook bijvoorbeeld een prachtige boerderij uit de 19e eeuw in Fraamklap.'De PvdA-er wil weten wat het gasconcern met de monumenten gaat doen. 'De NAM mag dan wel eigenaar zijn geworden, maar mag niet besluiten die gebouwen zomaar af te breken of toe te takelen. Daarvoor hebben ze een te grote cultuur historische waarde. En dat is een algemeen belang,' licht Nijboer zijn kamervragen toe.