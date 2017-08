Verbouwing Kardinge klaar: zwembad aantrekkelijker voor gezinnen

De strandwoninkjes prijken naast het kleuterbad en boven de glijbaan hangen grote vissen; zwembad Kardinge heeft een verbouwing achter de rug. Het nieuwe thema: strand en zee.

Met dehoopt het zwembad meer gezinnen met jonge kinderen naar het zwembad te trekken. Dat is nodig volgens Dolf Langerhuizen, zwembadmedewerker. Want het recreatief zwemmen daalt landelijk gezien.Zowel de ledenaantallen van de KNBZ als de bezoekerscijfers aan zwembaden daalden de afgelopen jaren . Zwom in 2006 nog 21% van de mensen ten minste eens per maand, in 2012 was dit nog maar 18%. Ook gemeentes die bezuinigen op sport zorgen voor minder zwembadbezoekers.'Die trend is hier nog niet waarneembaar en dat willen we op z'n minst zo houden', vertelt Langerhuizen. En dus moet het bad aantrekkelijker worden voor gezinnen met jonge kinderen, de grootste doelgroep.'Uit ons klantonderzoek uit 2015 kwam naar voren dat ouders met jonge kinderen niet zozeer zitten te wachten op nieuwe attracties, maar dat ze wel meer sfeer willen.'Veel wanden hebben dus een likje verf gekregen en er liggen zandduinen in het kleuterbad waar water uit spuit. Aan het instructiebad wordt nog gewerkt. 'Er komt nog een echte sloep op de lifeguard-toren', wijst Langerhuizen.'Vroeger was het een saai zwembad met veel wit en metaal. Langzamerhand willen we proberen meer sfeer in het zwembad te brengen.' Over drie of vier jaar verwacht Langerhuizen het zwembad opnieuw te vernieuwen.