Vijftig jaar na de vlammen denkt Winschoten nog steeds aan Dommering

Op 1 augustus 1967 verwoest de brand hotel en uitgaanscentrum Dommering (Foto: Stichting Oud Winschoten)

Oudere Winschoters, maar ook velen buiten de Rozenstad, weten het nog als de dag van gisteren: de brand bij het legendarische hotel Dommering, deze dinsdag precies vijftig jaar geleden.

Geschreven door Karin Sitalsing

Redacteur

Stilletjes schuifelen

Och, Dommering, waar Snip en Snap nog op het toneel stonden, opera's als Carmen en Faust werden opgevoerd, waar veel artiesten hun carriere begonnen, waar prille liefdes ontloken, waar gepetticoate meisjes en gevetkuifde jongelingen elkaar verlegen blikken toewierpen en stilletjes schuifelden op de dansvloer. Het klinkt als een liedje van Wim Sonneveld - die er zelf trouwens ook nog optrad.



De eerste bioscoop

In 1899 besloot Bé Dommering, die al eigenaar was van hotel Wisseman, een grote toneelzaal aan het hotel te bouwen. Louter voor toneel, zo was de bedoeling, maar al in 1911 werden de eerste films vertoond - en zo werd de toneelzaal van Dommering de eerste bioscoop van Winschoten.



Concertgebouw

Het succes groeide, Dommering groeide, steeds waren de zalen volgeboekt, de artiesten werden groter en groter. Toon Hermans. Paul van Vliet. Wim Kan. Zelfs het Concertgebouworkest toog noordwaarts. De zaal kreeg er een balkon bij om meer bezoekers te kunnen herbergen.



Carré van het Noorden

Maar in tegenstelling tot 'het dorp' uit het liedje maakt niet het voortschrijden van de tijd, maar een brand bruut een einde aan 'het Carré van het Noorden'.



Een zee van vuur

Het is 1 augustus 1967, een dinsdag, net als nu, halfbewolkt, rond de twintig graden, een zwakke wind uit het zuid-oosten. Rond het middaguur ineens rook, sirenes. Het Vrije Volk schrijft dat de brand begint achter het podium van de toneelzaal. 'In een half uur was de zaal een zee van vuur, waartegen de Winschoter brandweer niets kon beginnen.'



Verzwolgen jeugd

Heel Winschoten loopt uit. Midden op de dag staan de stedelingen op straat vol ongeloof toe te kijken hoe de vlammen een stuk van hun jeugd verzwelgen. Tranen in ogen, handen voor gezichten. Zou de brandweer het aan kunnen?



Zauberflöte

Exact drie weken later wordt in Groningen Bé Dommering gecremeerd. Hij is op 81-jarige leeftijd overleden in Lugano en is dan al lang geen directeur meer, al in 1941 heeft zijn zoon het overgenomen. 'De brand die de schouwburgzaal van Dommering verwoestte heeft hem erg aangegrepen', spreekt burgemeester Post Cleveringa van de toenmalige gemeente Scheemda tijdens de uitvaart. De organist speelt muziek uit Dommerings favoriete opera: 'Die Zauberflöte'.



Dancing

Een gedeelte van het pand blijft gespaard. De Dommerings proberen het nog met een dancing, maar ook hier slaat het noodlot toe. Vier jaar later is het opnieuw mis en gaat ook de danszaal in vlammen op.



Och, Dommering. Sonneveld zou zeggen: 'Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het voorgoed voorbij zou gaan?'