Nieuwe supportersgroep voor de FC: Ultras Cruoninga

De FC heeft er een nieuwe supportersgroep bij. De Ultras Cruoninga zullen vanaf de eerste thuiswedstrijd hun plek op de tribunes van FC Groningen innemen.

Dinsdagochtend lanceerde de groep om 11.00 uur de website Noordtribune Groningen . De ontwikkelingen rondom de Noordtribune zijn te volgen via de website en sociale media onder de naam Noordtribune Groningen.De supportersgroep zal in het stadion plaatsnemen op de bovenste helft van vak F, tegen vak E aan en wil een 'zo centraal mogelijke rol' innemen op de tribune en 'het centrum van actieve ondersteuning' worden.Van geld van de Groningen Fanatics, dat zichzelf het afgelopen jaar ophief toen supporters van Heerenveen hun spandoek stalen, gaat de supportersgroep sfeeracties over de hele tribune organiseren.Het initiatief wordt van harte ondersteund door het supporterscollectief FC Groningen. 'We zijn bijzonder verheugd met het oprichten van deze nieuwe ultragroep met een brede visie' laat het collectief Facebook weten.