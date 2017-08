Celstraf voor verstoppen wapen onder kinderbedje

Een 22-jarige Stadjer moet twee jaar de cel in voor handel en bezit van harddrugs, voor mishandeling, bedreiging en verboden wapenbezit.

Van die twee jaar is een halfjaar voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).De man handelde volgens de rechtbank van januari tot november 2015 in cocaïne en heroïne. Toen hij werd opgepakt had hij een voorraad drugs op zak.Daarna ging het opnieuw mis. In april 2016 bedreigde op straat een man met een pistool.Een jaar later mishandelde hij de zus van zijn vriendin. De vrouw had volgens de man vijfhonderd euro achtergehouden. Dit geld was verdiend met het dealen van drugs.Een getuige zag dat hij de vrouw stompte en er vandoor ging met haar telefoon en autosleutels.Tijdens een huiszoeking vonden de agenten nog een wapen in een schuurtje van de man. Het wapen lag onder een kinderbedje.