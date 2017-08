Verdachte van schietpartij Topaasstraat aangehouden

De politie heeft maandagmiddag een 22-jarige Groninger opgepakt, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij in de Topaasstraat in Stad afgelopen april. De man is aangehouden in het centrum van Groningen.

Naar het ziekenhuis

Op vrijdag 14 april werd een 33-jarige man neergeschoten in zijn woning aan de Topaasstraat. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie hield twee verdachten aan, maar na onderzoek bleken zij niets met de zaak te maken te hebben.



