Eerste Groningstalige jazz-zangeres Jannie Stalknecht overleden

Jannie Stalknecht (midden) (Foto: Henk Scholte)

Ze was de eerste Groningstalige jazz-zangeres en werd er ook nog landelijk bekend mee: Jannie Stalknecht. Vorige week overleed ze op 89-jarige leeftijd.

'Allain is mor Allain'

Jannie Stalknecht was de zus van de beroemde jazzpianist Roelof Stalknecht. In de jaren zestig nam ze onder het pseudoniem Martina een aantal jazznummers in het Gronings op. Bekend werden de nummers 'Laiverd Kom Weer Bie Mie' en 'Allain is mor Allain'.



Keuze voor gezien

Stalknecht was een graag geziene gast bij de RONO, de voorloper van RTV Noord. Ze kiest uiteindelijk niet voor een muziekcarrière maar voor haar gezin.



Maandag is in besloten kring afscheid genomen van Jannie Stalknecht.