Lopend Vuur: Hoera, de brug staat weer open!

Plezierjachten, sloepen, zeilboten: er zijn steeds meer pleziervaartuigen op de Groningse binnenwateren te vinden. Daar wordt ook stevig in geïnvesteerd. Zo is het hele gebied rond Blauwestad ontwikkeld voor de pleziervaart.

Maar we staan ook steeds vaker en langer voor een open brug te wachten, lijkt het wel. Terwijl we gewoon naar ons werk moeten. Of naar school, de winkel of naar opa en oma.Erger jij je ook zo aan open bruggen? Of is het juist een teken van onze economische vooruitgang?