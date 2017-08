Achttien passagiers geëvacueerd van zeilschip

Drie reddingboten van de KNRM hebben de afgelopen nacht 18 passagiers en een hond geëvacueerd van het zeilschip Antonia. De boot was in het Pinkegat tussen Ameland en Schiermonnikoog op ongelijke grond drooggevallen.

De schipper vermoedde dat de boot lek was geraakt en alarmeerde de kustwacht. In eerste instantie wilde de schipper wachten op hoog water om te controleren of het schip lek was, maar dat leek de kustwacht geen goed idee.



'We hebben de passagiers daarop meteen geëvacueerd', laat Sietse van der Wal van de reddingsboot Annie Jacoba Visser van Lauwersoog weten. Rond middernacht konden de reddingsboten in de buurt van het zeilschip komen.



Ondergebracht in hotel

Vijf passagiers en de bemanning bleven aan boord. Uit voorzorg bleef de reddingboot van Ameland in de buurt van het schip. De geëvacueerde passagiers zijn opgevangen op het station Lauwersoog en in een hotel ondergebracht.