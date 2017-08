FrieslandCampina gaat melkweigering evalueren

Henk Gommer. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina herziet haar maatregel om melk te weigeren van boeren die niet bereid zijn de kringloopwijzer in te vullen.

Gommer

Dat gebeurt mede naar aanleiding van de ophef rond boer Henk Gommer uit Zevenhuizen. Gommer weigert de wijzer in te vullen. Hij vindt dat Friesland Campina hem niet kan verplichten dat te doen. Maar de coöperatie weigerde daarop Gommers melk op te halen, waardoor hij gedwongen werd de melk te laten weglopen in de mestkelder. Inmiddels wordt de melk wel weer opgehaald. De opbrengst gaat echter naar een goed doel, in plaats van naar Gommer.



Verontwaardigd

Tijdens een drukbezochte districtsbijeenkomst van FrieslandCampina maandagavond toonden veel Groningse melkveehouders zich verontwaardigd over de melkweigering.



'Extra input'

Volgens bestuursvoorzitter Frans Keurentjes worden alle regelingen bij FrieslandCampina regelmatig geëvalueerd, en wordt ook de melkweigering daarom nog eens nader bekeken. 'Daarin worden de ervaringen tot nu toe meegnomen', zegt hij, 'dus ook de geluiden van maandagavond vormen een extra input.'



'Niet iedereen staat te juichen'

Keurentjes benadrukt dat de kringloopwijzer een 'essentieel onderdeel van het kwaliteitssysteem' is. 'Niet iedereen staat erbij te juichen, maar het is beldoeld om de consument te laten zien dat de melk op een fatsoenlijke manier is geproduceerd.' Volgens hem zijn het afspraken die binnen de 'grote familie' van FrieslandCampina zijn gemaakt.



Niet vrijblijvend

Bij de zuivelcoöperatie zijn ongeveer 13300 melkveebedrijven aangesloten. 'Niemand is verplicht om lid te zijn', zegt Keurentjes. 'Je bent vrijwillig lid, maar lid zijn is niet vrijblijvend.'



Sanctie

Het is voorlopig afwachten wat de evaluatie van de melkweigering dit najaar gaat opleveren. Maar er zal een sanctie nodig blijven voor leden die niet aan de regels voldoen, zegt Keurentjes. Over wat voor sanctie dat zou kunnen zijn wil hij nog geen uitspraken doen.