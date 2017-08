'Aardbevingsdakloze' opnieuw de straat op

De Commissie Bijzondere Situaties heeft de handen af getrokken van 'aardbevingsdakloze' Erik Mensen. 'Dat betekent dat ik binnenkort toch voor de tweede keer op straat kom te staan,' verzucht die.

Vorige week bood de commissie aan te regelen dat hij nog twee maanden zou kunnen blijven wonen in zijn tijdelijke woning. In die periode zou gezocht kunnen worden naar een definitieve oplossing van zijn huisvestingsprobleem. Dat aanbod was wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden.Voorwaarden die volgens Mensen indruisen tegen eerdere afspraken met de commissie. Maandag is hij er alsnog akkoord mee gegaan. Maar de commissie laat hem nu per mail weten niets meer voor hem te kunnen doen.Mensen heeft van de verhuurder nog heel even respijt gekregen, maar moet binnenkort wel uit het tijdelijke huurhuis. 'Ik weet niet waar ik naar toe moet. Ik voel me weer in de steek gelaten door de commissie en andere instanties', reageert hij.Mensen kwam in april vorig jaar op straat terecht, nadat de NAM zijn huis in Stedum opkocht en sloopte. Met hulp van de Commissie Bijzondere Situaties werd vervolgens een tijdelijke woning in Groningen geregeld.Daarbij werd de afspraak gemaakt dat in onderling overleg in de tussentijd een permanente oplossing zou worden gezocht. Volgens Mensen is het aan de commissie te wijten dat dit nog steeds niet is gelukt.De Commissie Bijzondere Situaties liet eerder al weten niet te reageren op individuele gevallen en dus niet in te gaan op de situatie van Mensen.