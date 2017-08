Dit moet je weten over de besmette eieren

Niet alle eieren zijn meer veilig te eten, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandag. Sommige kippenboeren bewerkten hun kippen per ongeluk met een besmet anti-luizenmiddel Fipronil.

Ook in Groningen moet een handvol pluimveebedrijven haar deuren voorlopig sluiten . Dat betekent dat een aantal eieren in onze regio mogelijk besmet is.Kun je de eieren uit de supermarkt nog wel eten? En hoe zit het bijvoorbeeld met mayonaise? We vragen het aan Benno Bruggink van de NVWA.'Check de codes goed. Er staan x-jes in de codes en daar kan elk getal staan. Je moet letten op de vijf cijfers in het midden en dat is het getal dat bij het bedrijf hoort.''Dan moet je terug naar de plek waar je ze gekocht hebt om te vragen waar de eieren vandaan komen. De leverancier zou moeten weten waar de eieren zijn ingekocht.''Die zijn niet veiliger dan andere eieren. Het middel komt in eieren voor van allerlei soorten. Zowel in scharrel- als vrije uitloop-eieren enzovoorts.''Het heeft effect op je nieren, je lever en je schildklier. Ik kan niet inschatten hoe accuut de problemen zijn omdat ik geen arts ben. Maar het gehalte fipronil dat we bij dat ene bedrijf hebben gevonden, vonden we dermate hoog dat we adviseren om ze niet te eten.''Nee, dat werkt niet.''Dat kan. Gewone kipfilets komen van een ander soort kippen, leghennen worden vrijwel nooit gegeten als kippenbout. De besmette hennen worden wel in kleine stukjes verwerkt, maar dan is de hoeveelheid schadelijke stof heel gering. We onderzoeken nog of we hier meer mee moeten doen.''Daarvoor geldt hetzelfde als het kippenvlees. Dat zijn we nog op een rijtje aan het zetten en daar komt nog een advies over. Houd de lijst van de NVWA dus goed in de gaten, want die lijst wordt in de loop van vandaag en morgen nog aangevuld.'De voedsel- en warenautoriteit heeft zelf geen eieren uit de schappen laten halen, bedrijven die besmet zijn verklaard moeten dit zelf doen. De NVWA monitort dit.