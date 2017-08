Jur Vrieling mag naar het EK

Jur Vrieling uit Holwierde komt komende maand in actie op het EK voor springruiters.

Bondscoach Rob Ehrens doet verder een beroep op Marc Houtzager, Harrie Smolders en Ruben Tromp. Aniek Poel is reserve.Voor Vrieling is de selectie het gevolg van sterke optredens met zijn paard VDL Glasgow, nadat hij aan het begin van dit jaar nog afscheid moest nemen van zijn vorige toppaard VDL Zirocco Blue.Zo won hij eind mei met Glasgow de Grote Prijs van Rome. Twee weken geleden werd Vrieling samen met Ruben Romp, Aniek Poels en Michel Hendrix eerste bij de Nations Cup.Het EK is van 21 tot en met 29 augustus in het Zweedse Göteborg. Vrieling rijdt daar op zijn paard VDL Glasgow.