Vleermuizen krijgen zachtere straatverlichting

De lantaarnpalen aan de Papiermolenlaan in de stad Groningen krijgen andere lampen. Het witte licht wordt vervangen door amberkleurige lampen.

Dat doet aannemer Combinatie Herepoort vanwege de vleermuizen. De Papiermolenlaan is een belangrijke aanvliegroute voor de dieren en zij hebben last van het witte licht.Het amberkleurige licht is volgens de bouwer vleermuisvriendelijker en ook beter voor de verkeersveiligheid.Om de vleermuizen rondom Ring Zuid is veel te doen. Zo werden er eerder rechtszaken gevoerd over de bomenkap bij het spoor en de aanpassingen bij de Julianavijver.Volgens de vleermuizenwerkgroep wordt het leefgebied van de vleermuizen ernstig verstoord door de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg.