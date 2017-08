Deze dag: Ede Staal

Een oorlogskindje is hij, Ede Ulfert Staal uit Warffum. Geboren op deze dag in 1941.

In de 44 levensjaren die hem gegund zijn, uitgegroeid tot de populairste Groninger zanger aller tijden. 'Het het nog nooit zo donker west' staat inmiddels negentien jaar op rij bovenaan in de door ons allemaal samengestelde hitlijst 'Alle 50 goud'. Ook bij het laatste afscheid van veel Groningers wordt het lied gedraaid. Op Radio Noord, zijn station, is Ede's muziek nog regelmatig te horen.Toch is daar iets veranderd. In de dagelijkse programmering van maandag tot en met vrijdag horen we zijn liedjes zelden. 'Op ons dagelijks IKEA-behang zijn de nummers van Ede Staal als schilderijen. Ze passen daar niet zo goed op', zegt onze muziekchef Gertjan van Stralen. Maar in het weekend, wanneer het Gronings een grotere rol speelt op onze zender, is ook Ede Staal volop te beluisteren. Volgens columnist Erik Hulsegge 'raakt hij met het timbre van zijn stem en zijn bijzondere teksten een Groninger in zijn ziel'.Erik bracht, door zijn hechte vriendschap met één van Ede's zes zoons, zijn jeugd dicht in de buurt van de familie Staal door. Als hij een aantal van zijn columns voorleest, ergens in de provincie, krijgt hij de meeste reacties op verhalen over Ede. Erik kan mooi vertellen over hoe streng vader Staal was voor zijn zonen. En over het dagelijks leven van de man die vaak zweeg, maar wiens woorden hun weg vinden naar Groninger harten:'Ik vroag de wind mor dij verstaait mie nait,Ik vroag de zee dij zingt heur aigen laid,Geef mie de nacht din heb ik onderdak,Doarom, doarom zing ik.'(uit: Credo - Mien Bestoan)Ede Staal is de zoon van een onderwijzer, die actief is binnen de NSB. En daarom na de oorlog tot een lange gevangenisstraf is veroordeeld. Opa is de dirigent van de fanfare van Leens, waarin de jonge Ede de trompet bespeelt. Na te zijn begonnen aan een studie geneeskunde, kiest hij toch voor Engels. Hij deelt zijn liefde voor taal - het Gronings in het bijzonder - met de man die tot voor kort hoogleraar Groningse Taal en Cultuur is geweest: Siemon Reker. Samen werken ze in de jaren tachtig aan 'Sloaperstil', een legendarisch Radio Noordprogramma. Ede vertelt daarin Groningse verhalen onder de prachtige titel 'Zuzooien op zundagmörn'. Siemon Reker schrijft jaren later over hem: 'de man die warmte bracht, behulpzaam was en wiens stem een echo heeft veroorzaakt waar hij zelf van verbazing stil zou zijn geworden.'Die verbazing over wat de muziek van zijn vader tot op de dag van vandaag doet met mensen is er ook bij de jongste van zijn zes zonen. Jasper vindt de mythevorming rond zijn vader soms verbijsterend. Maar als muzikant met dezelfde genen analyseert hij: '…zijn gave is dat hij de vinger op iets wist te leggen wat nog steeds niet helemaal duidelijk is, maar je vóelt het als je het hoort. Dat is Groningen'. Het fenomeen Ede Staal is geboren op deze dag in de geschiedenis.