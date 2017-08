'Handvol kippenbedrijven in Groningen op slot gezet'

'Er zijn vier of vijf kippenbedrijven in onze provincie op slot gezet.' Dat meldt kippenboer Bart Thybaut uit Middelstum.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil niet zeggen hoeveel bedrijven een verbod hebben gekregen. 'Landelijk gaat het om ongeveer 180 bedrijven', zegt Benno Bruggink van de NVWA.Aanleiding voor de acties zijn de mogelijke besmetting van eieren door het middel fipronil. Dat is een insecticide dat tegen luizen, vlooien en teken wordt gebruikt. Wanneer iemand eieren eet die hiermee geïnfecteerd zijn, kan dit schadelijk zijn voor de volksgezondheid.Bij verreweg de meeste bedrijven is nog niet zeker of er daadwerkelijk fipronil is aangetroffen. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. De NVWA verwacht in de loop van deze week duidelijk te hebben welke bedrijven wel en niet getroffen zijn.Bedrijven die op slot zijn gezet mogen geen kippen, eieren en mest vervoeren, tenzij dit is bedoeld voor vernietiging.