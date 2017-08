Meedener slaat monstersnoek aan de haak

(Foto: Stefan Oosterhuis)

Wie zou er meer zijn geschrokken, Stefan Oosterwijk uit Meeden, of die enorme snoek die ineens in de voorn hapte die aan Oosterwijks haak bungelde?

Allerminst gewillig

Het was een uur of negen en nog net licht toen de 24-jarige Oosterwijk ineens beet had in de vijver aan de Badweg in zijn woonplaats. Maar de buit liet zich allerminst gewillig binnenhengelen. Tien tot twaalf kilo maar liefst, schoon aan de haak, woog het beest aan de andere kant van de lijn.



Worsteling met watergedrocht

Een worsteling van drie kwartier volgde. Dan weer leek Oosterwijk aan de winnende hand, dan weer sloeg de monstersnoek terug. Pas tegen kwart voor tien - het was inmiddels donker geworden - gaf het watergedrocht zich uiteindelijk gewonnen.



Toch is dit niet Oosterwijks indrukwekkendste catch ooit: dat was een steur van maar liefst 132 centimeter. Die woog het dubbele van de snoek - 22 kilo.



Niet licht vergeten

De snoek werd, na uiteraard te zijn vastgelegd op foto, weer teruggegooid in het koele water van de vijver. Zowel Oosterwijk als de megavis zal maandagavond niet licht vergeten.