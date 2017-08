Fractievoorzitter stopt om voor het eerst Duitse les te gaan geven

(Foto: Archief RTV Noord)

Fractievoorzitter Jaap Hoekzema van Gemeentebelangen Winsum legt zijn werkzaamheden als raadslid neer. Hij wil zich het komende schooljaar volledig focussen op zijn nieuwe baan als leraar Duits.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Hoekzema was eerder wethouder in Winsum. Daar stopte hij anderhalf jaar geleden mee. Toen was het plan om terug te keren naar zijn oude werkgever: het Gomarus College in Groningen.



Geen achtergrond

De school en Hoekzema zitten alleen niet meteen op één lijn over zijn terugkeergarantie. Na een jaar van gesprekken voeren, besluit Hoekzema een baan op de school aan te nemen als leraar Duits. Opmerkelijk genoeg heeft de Winsumer geen achtergrond met de Duitse taal.



Tijd en energie

'Ik verwacht dat ik daar veel tijd en energie in moet steken, omdat ik het vak niet beheers', zegt Hoekzema er zelf over. 'Het is inderdaad een beetje raar, maar ik zie het als een bijzondere uitdaging die ik helemaal zie zitten.'



Veel keuze qua werk op de school was er volgens de Winsumer niet. 'Dit is niet iets dat ik zelf had bedacht, maar in overleg is dit er uitgekomen en de school vertrouwt mij dat toe.'