Tafelbrug weer open voor verkeer en gratis ijs toe

De tafelbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn is vanaf vrijdagmiddag 4 augustus 16.00 uur weer open voor al het wegverkeer. De pont voor fietsers en voetgangers vaart vanaf dat moment niet meer.

Om te vieren dat de brug in gebruik is, deelt de Provincie die middag ter plekke gratis ijs uit. De officiële opening vindt op een later moment plaats omdat sommige werkzaamheden aan de brug nog niet afgerond zijn.Zo moeten er nog leuningen aan de brug worden bevestigd en komt er een slijtlaag op de brug. Indien nodig treft de provincie aanvullende maatregelen, zoals een noodleuning en tijdelijke bebording.Sinds het voorjaar van 2016 wordt er gewerkt aan de vervanging van de brug tussen Noord- en Zuidhorn. De nieuwe brug werd op 15 juli van dit jaar met veel spektakel op zijn plek gehesen De werkzaamheden aan de brug zijn onderdeel van de verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, waarbij niet alleen de bruggen worden vervangen maar ook het kanaal wordt verbreed en verdiept.