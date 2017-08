Flessendoppen en visnetdraden meest gevonden items tijdens strandschoonmaak

120 vrijwilligers struinden dinsdag over het badstrand van Schiermonnikoog om het schoon te maken. Daarmee is het startsein gegeven van de Beach Cleanup Tour. De aankomende weken worden stranden langs de Noordzeekust van troep ontdaan.

'Dit soort acties zijn nog steeds nodig', vertelt Marijke Boonstra van stichting Noordzee die de actie organiseert. 'Er ligt nog heel veel rommel in de zee en we moeten mensen hiervan bewust maken.' Ze is blij met de hoeveelheid mensen die haar helpt.De opruimers vinden veel doppen. 'Die inventariseren en gebruiken we voor ons onderzoek. We willen de fabrikanten er met deze gegevens op aanspreken dat de doppen een probleem zijn.'Naast het strand wordt er ook op het Wad schoongemaakt. Nienke Dijkstra organiseert regelmatig schoonmaaktochten op het Wad met haar schip De Raaf. 'We moeten dit probleem op zoveel mogelijk manieren aanpakken. Dus door deze opruimactie maar ook door producenten van plastic aan te spreken.'Ze komt tijdens haar tochten nog steeds veel rommel tegen. Tijdens deze Clean Up tour gaat Dijkstra de zandbanken langs om de troep op te ruimen.De Beach Cleanup Tour duurt tot en met 15 augustus.