Groningse eierboer: 'Je wereld staat stil'

De bedrijven van meerdere eierenboeren in onze provincie zijn door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) op slot gedaan vanwege de eiercrisis. Het bedrijf van Harrie en Susanne Migchels in Onstwedde is een van de bedrijven waarvan de kippen mogelijk besmet zijn met het illegale anti-luizenmiddel.

'Onze wereld stond stil toen de vertegenwoordiger ons belde dat bij het verdachte bedrijf een inval was gedaan en bleek dat zij met illegale middelen hadden gehandeld. Toen moesten we wachten tot de NVWA kwam om monsters af te nemen', vertelt Susanne Migchels.Aan het einde van de middag komt de NVWA langs. Migchels werkt ondertussen tegen beter weten in door. 'De kippen hebben verzorging nodig en eieren moeten ingepakt worden. Maar waarvoor je het doet; je hebt geen idee...'In het ergste geval moeten alle kippen op het bedrijf van Harrie en Susanne geruimd. Dat zijn 19.000 scharrelkippen en 15.000 biologische kippen. 'Die zijn 25 weken jong, het zijn hele jonge kippen die net beginnen te leggen.'Er wordt nu gekeken of de middelen uit de kippen verwijderd kunnen worden, zodat de eieren van het boerenbedrijf weer verkocht kunnen worden. Maar de impact is groot.'Er is veel spanning, voor ons staat er heel wat op het spel', laat Migchels weten. 'We hebben twee jonge kinderen thuis die je ook een leuke vakantie wilt schenken en dit brengt heel wat zorgen met zich mee.'Het wachten is op de uitslag van de NVWA. 'We krijgen van de voedsel- en warenautoriteit te horen wat we met onze eieren moeten. In het ergste geval worden die allemaal afgevoerd. Dan moeten we keuzes maken over wat we met de kippen gaan doen; gaan we ze ruimen of gaan we toch proberen de kippen er zo goed mogelijk door te krijgen?'