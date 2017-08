Ook de VCP krijgt het niet voor elkaar in Westerwolde

Ook de Verenigde Communistische Partij (VCP) krijgt het niet voor elkaar om mee te doen aan de herindelingsverkiezingen in Westerwolde. En dat was wel de bedoeling, volgens Engel Modderman, de fractievoorzitter van de VCP in de gemeente Oldambt.

'We hebben het geprobeerd', zegt Modderman. 'We hebben een aantal mensen uit Westerwolde gesproken. Maar er was niemand bij die echt op de kandidatenlijst wilde staan. En als je mee wilt doen met de verkiezingen in Westerwolde dan moet je die mensen natuurlijk wel hebben'.Modderman weet niet goed waarom hij niet genoeg mensen kon vinden. 'Misschien heeft het ermee te maken dat steeds meer mensen flauw zijn van de politiek. Dan wordt het moeilijk om mensen te motiveren om mee te doen. En daar balen we van'.Toch gaat de partij het voor de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2018 weer proberen. Dan bekijkt de partij haar mogelijkheden in onder andere Pekela en Delfzijl.De VCP is niet de eerste partij die niet mee kan doen in de gemeente Westerwolde. Eerder haakte ook de SP al af, om precies dezelfde reden.Op 22 november zijn er herindelingsverkiezingen in de gemeente, die ontstaat uit een fusie tussen de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.