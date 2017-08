Noord Vandaag: 'Een rampzalige gebeurtenis voor het culturele leven'

Een vlammenzee maakte exact vijftig jaar geleden een einde aan Hotel Dommering in hartje Winschoten, ook wel het Carré van het Noorden genoemd. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Oudere Winschoters, maar ook velen buiten de Rozenstad, weten het nog als de dag van gisteren. Hotel Dommering was dé ontmoetingsplek van Sodom en wijde omtrek, en het leeft nog altijd in de herinneringen voort. Zo ook in die van Bert Smit van Stichting Oud Winschoten. 'Een rampzalige gebeurtenis voor het culturele leven', memoreert hij.Tranen van geluk maandagavond bij kickbokster Sarèl de Jong. Met de gouden medaille van de World Games op zak, werd ze onthaald en gehuldigd in haar dorp Meedhuizen. Daar ging ze bovenop een oldtimer door de versierde straten in het dorp. Een dag later deelt De Jong samen met haar trainer Denis van der Giessen in de studio haar ervaringen.Een bijzondere gast voor Zeehondencentrum Pieterburen. Deze week is een albinozeehondje binnengebracht die wel rode ogen heeft maar geen witte vacht. Hoe dat kan moet nog onderzocht worden. Het dier werd gevonden op het strand bij Noordwijk in Noord-Holland. Dierenartsen stelden vast dat het gaat om een vrouwtje van de gewone zeehond.120 vrijwilligers struinden dinsdag over het badstrand van Schiermonnikoog om het schoon te maken. Daarmee is het startsein gegeven van de Beach Cleanup Tour. De aankomende weken worden stranden langs de Noordzeekust van troep ontdaan. Tot nu toe zijn flessendoppen en visnetdraden de meest gevonden items tijdens de strandschoonmaak.- ProRail schoot met een drone prachtige beelden van de verbouwingen die plaatsvinden rondom station Groningen.- Toon Maandonks uit België reist met paard en wagen langs de randen van Nederland. Ronald wachtte hem op in Sellingen.- Een handvol kippenbedrijven in onze provincie is op slot gezet. Aanleiding is de mogelijke besmetting van eieren door het middel fipronil.Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist