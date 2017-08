'Aandeel proceskosten bij schadeafwikkeling neemt af'

Het aandeel van proceskosten bij de schadeafwikkeling in het aardbevingsgebied is de afgelopen vijf jaar afgenomen. Dat meldt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders in zijn kwartaalverslag.

In vijf jaar tijd is een half miljard euro uitgegeven aan schadeafwikkeling in Groningen. Lang niet al dat geld komt bij de gedupeerden terecht. Zo is volgens de NCG 175 miljoen euro opgegaan aan administratieve kosten. Dat is zo'n 35 procent van het totaal.Er is veel kritiek op die hoge kosten bij de schadeafwikkeling. Volgens Alders is het gemiddelde van die kosten de afgelopen vijf jaar gedaald. 'En die trend zet zich door', wordt geconcludeerd in zijn kwartaalverslag.Dat is in tegenspraak met de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar, die in hetzelfde verslag zijn te vinden. In die periode is het aandeel van die proceskosten juist weer toegegenomen. Om precies te zijn naar 61 procent van het totaal.Een woordvoerder van de NCG laat desgevraagd weten dat het hier om 'een momentopname' gaat. 'De proceskosten en de schadevergoedingen kunnen in een kwartaal uit elkaar lopen. Een vergelijking over een geheel jaar geeft hierdoor een betrouwbaarder beeld.'Verder wordt gemeld dat de voucherregeling en het tijdelijk stopzetten van de afwikkeling van nieuwe schades een rol hebben gespeeld bij de hogere kosten dit jaar.De NAM is door de NCG ook om een verklaring gevraagd voor de toename van het aandeel proceskosten dit jaar. Daar is het volgende antwoord op gekomen: 'De NAM heeft toegelicht dat de verandering in de verhouding deels voortvloeit uit het toegenomen aantal meldingen van relatief kleine schades en niet-aardbevingsgerelateerde schades. De proceskosten nemen daarmee verhoudingsgewijs toe.'De NCG-woordvoerder benadrukt verder te verwachten dat het hoge aandeel van proceskosten van de afgelopen maanden aan het eind van dit jaar 'weer is rechtgetrokken'.