Groningse transgender zorgde 111 jaar geleden al voor opschudding

De Nederlandse Spoorwegen gaan de aanspreektitel 'Dames en Heren' afschaffen omdat sommige mensen niet onder die categorie vallen. Dat is iets van alle tijden. Zoals blijkt uit het levensverhaal van de Groninger kunstenaar Fré Jeltsema (1879- 1971).

'Het is een meisje', sprak de huisarts na de geboorte van het tweede kind van de Uithuizer Hereboer Rembertus Jeltsema en zijn vrouw Anje in 1879. En het meisje kreeg de naam: Frederika Engelina en werd Free genoemd.Maar blijkbaar was er al vroeg twijfel aan het geslacht van het kindje. Op driejarige leeftijd lieten de ouders het onderzoeken door de Groninger professor Ranke en die concludeerde dat het toch een jongetje was. Om onduidelijke reden kozen de ouders er echter voor om het kind op te blijven voeden als meisje. Vermoedelijk schrokken de ouders terug voor de mogelijke schande die het verhaal op zou leveren.Boer Jeltsema en zijn vrouw kregen in totaal negen kinderen, waaronder slechts één zoon. Verschillende dochters waren artistiek begaafd. Een zus van Free werd zangeres, een ander pianiste en Free ging naar de kunstacademie Minerva in de Stad. Eerst om te tekenen, maar na een vervolgopleiding in Amsterdam ging ze beeldhouwen. Daarin was ze zo succesvol dat ze een beurs kreeg om in 1903 in Parijs te gaan studeren.Daar ontstonden problemen. Huisgenoten ontdekken vermoedelijk dat ze geen vrouw was en chanteerden haar. Over wat er vervolgens gebeurde doen verschillende verhalen de ronde.Volgens het ene verhaal ging Free naar een zwembad en sloegen de daar aanwezige dames alarm om de vreemde figuur in damesbadkleding, volgens andere verhalen viel haar postuur en kleding op bij de Franse politie die dacht te maken te hebben met een anarchistische terroriste. Het verhaal kwam naar buiten en haalde zelfs de Nederlandse kranten.Zoals het Nieuwsblad van Friesland dat op 19 mei 1906 'Iemand uit Amsterdam, die Free Jeltsema goed kent' citeert:.'(Jeltsema als man en vrouw. Bron: mesdagvancalcar.nl)Jeltsema was gedwongen een advocaat in de arm te nemen om haar geboorteakte te veranderen van meisje naar jongen en noemde zich daarna Fré. De rest van zijn leven ging Jeltsema als man door het leven en trouwde zelfs twee keer maar kreeg nooit kinderen.Jeltsema heeft geen geslachtsveranderende operatie ondergaan. Er is slechts een administratieve verandering in de geboorteakte gemaakt omdat Fré 'per vergissing' als meisje was ingeschreven.Vermoedelijk behoorde Jeltema tot de kleine groep mensen die niet zijn onder te brengen onder het mannelijk of vrouwelijk geslacht maar die 'interseksueel' zijn en bij hun geboorte zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken vertonen. Pas op latere leeftijd wordt dan duidelijk of deze persoon zich geestelijk zin ontwikkelt als jongen of meisje.Jeltsema was een begaafd en veelzijdig kunstenaar die schilderde, medailles en penningen ontwierp en beeldhouwde. In Den Haag en Rotterdam staan nog verschillende beelden van hem en op het Emmaplein in de Stad herinnert 'de zittende jongeling' aan Fré Jeltsema die uiteindelijk in 1971 op 91 jarige leeftijd overleed.Verschillende werken van Jeltsema. Foto: mesdagvancalcar.nlMeer over het wonderbaarlijke leven van Fré Jeltsema is te lezen op mesdagvancalcar.nl . Of lees het onderstaande artikel uit het Nieuwsblad van Friesland van 19 mei 1906.