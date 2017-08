Videoclip van Albertus-trio gaat viral

Lisse (23), Nico (21) en Mart (22) leerden elkaar een aantal jaren geleden kennen bij studentenvereniging Albertus. In het voorjaar van 2016 maakte dit trio onder de naam Swifty het nummer 'Dakterras', dat zich nu een jaar later landelijk verspreidt.

Vorige week lanceerden de twintigers zelfs een officieuze clip bij het nummer. Die is in zes dagen, op het moment van schrijven, bijna 50.000 keer bekeken.Het kwam twee weken geleden allemaal in een stroomversnelling toen de heren werden uitgenodigd om op te treden in de studio van radiozender Qmusic. Dat was voor het trio best onverwacht. Hun vrolijke zomerrap over een dakterras in de stad Groningen, al een jaar bekend in onze provincie, slaat sindsdien ook in de rest van Nederland aan.'Ik had eerst gewoon wat beats gemaakt', vertelt Mart vanuit zijn Italiaanse vakantiebestemming aan RTL Nieuws. 'Nico kon wel rappen en Lisse wilde wel zingen, dus op een dronken avond hebben we het nummer geschreven. Dakterras vond ik zo'n leuk woord dat ik het op de beat uitprobeerde. De rest kwam daarna heel spontaan.''Ik vind het helemaal mooi', reageert Mart op de media-aandacht die is ontstaan. 'We genieten volop van alles wat er om ons heen gebeurt.' Het trio heeft laatst op een podium voor 4000 mensen opgetreden en ook bij vele studentenverenigingen in het land. 'Eigenlijk moet ik er nog steeds een beetje om lachen, het is best grappig allemaal', besluit hij.