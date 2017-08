Bauke Mollema eindigt op het podium in Steenwijk

Bauke Mollema eindigde dinsdagavond als derde tijdens de vijftigste editie van het wielercritérium Spektakel van Steenwijk. Tom Dumoulin en Maurits Lammertink kwamen achtereenvolgens als nummers een en twee over de meet.

Maandagavond zegevierde de Groninger nog in het Belgische Putte, waar hij solo over de finish kwam. Zaterdag werd hij derde in de prestigieuze Spaanse eendagswedstrijd Clásica San Sebastian, en vorige week eindigde hij als tweede in de profronde van Surhuisterveen.