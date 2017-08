Hennepkwekerij opgerold in Oude Pekela

(Foto: Groningennieuws/Raymond Bos)

In Oude Pekela is gisteren een hennepkwekerij opgerold. De politie trof in een woning aan de Feiko Clockstraat honderd wietplanten aan.

Zowel de planten als de kweekapparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden.