Opknapbeurt Molukse kerk bijna klaar: 'Dit voelt als thuiskomen'

Rondom de Molukse kerk in Appingedam zijn de schilders nog druk in de weer met hun kwast, en binnen zeulen werkmannen met rollen vloerzeil. Na maandenlang klussen is de opknapbeurt van de kerk bijna klaar.

'Ik kan niet wachten tot we weer naar onze eigen kerk kunnen', zegt Mina Ferdinandus van de kerkraad. De Molukse gemeenschap houdt de diensten al twee jaar lang in zalencentrum de Franse School, in afwachting tot de verbouwing.Het kerkgebouw dat in 1960 is gebouwd, stond er slecht bij. 'De planten groeiden uit het dak, de kozijnen waren verrot en hier en daar was het dak zelfs ingestort', zegt bouwkundige Christiaan Velvis van de Stichting Oude Groninger Kerken; de eigenaresse van het pand.Dat er wat moest gebeuren, stond als een paal boven water. Maar het was lastig om het geld bij elkaar te krijgen voor de ruim 3 ton kostende verbouwing. Bovendien bleek dat de kerk aardbevingsbestendig gemaakt moest worden.De NAM betaalde de versterkingskosten en nadat de kerk officieel werd bestempeld tot Rijksmonument, legde de provincie Groningen ruim een ton op tafel. 'De rest komt vanuit de Molukse gemeenschap en verschillende fondsen', zegt Velvis.De Molukkers hebben niet voor niets zo lang moeten wachten. Het gebouw moet minstens 30 jaar mee gaan. Velvis: 'De Molukse kerk kan weer tegen een stootje.'Donderdag wordt de kerk opgeleverd. Maar voordat de Molukkers er in september hun eerste dienst kunnen houden, moet er nog heel wat gebeuren. De vloer moet nog worden gelegd, de keuken geïnstalleerd en de verlichting moet nog worden opgehangen.'De lampen die hier in de jaren '60 hingen zijn nauwelijks nog verkrijgbaar. Aan de hand van een foto zag ik dat wij soortgelijke verlichting nog ergens hadden opgeslagen', zegt Velvis.De bouwkundige probeert op deze manier de kerk zoveel mogelijk in oude glorie te herstellen. Net als de preekstoel. 'Die hebben wij op de bodem na geverfd, zodat de voetstappen van alle dominees zichtbaar blijven.' De oude glorie valt in de smaak bij Ferdinandus. 'Het doet denken aan de jaren '60. Dit voelt als thuiskomen.'In november wordt de Molukse kerk officieel geopend.