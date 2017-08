'Goedkoop iets aanbieden kan ook in een nette winkel'

Met de overname van 31 Blokker-winkelpanden staat de teller binnenkort op 161 Op=Op Voordeelshop-winkels. De noordelijke rood-geel-gekleurde discounter schaart zich daarmee onder de grote jongens van de winkelketens.

De Blokker-filialen werden directeur Vincent Alkema van de winkelketen uit Peize in de schoot geworpen. Een fraai presentje. 'De Blokker-winkels die we konden overnemen zaten vooral in wijkwinkelcentra. Plekken waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen. De artikelen die in onze winkels liggen sluiten daar heel goed op aan. Veel beter dan het assortiment van de Blokker.'Het is een wild en soms onwerkelijk avontuur waar Alkema en zijn compagnon in terecht zijn gekomen. Bijna wekelijks gaat er ergens in Nederland een nieuwe Op=Op open. Zo'n tien jaar geleden stapten Alkema en zijn compagnon Jos Venema in de achtbaan van Op=Op en sindsdien is het alleen maar harder gegaan.Met de overname van de Blokker-winkels is het wat Alkema betreft nog niet gedaan met de uitbreiding. Hij ziet het als een stap op weg naar de landelijke dekking die Alkema en zijn compagnon Jos Venema willen.Wat er bij Op=Op in de schappen ligt houdt het midden tussen het assortiment van een drogisterij en dat van een winkel in huishoudelijke artikelen. Alkema struint daarvoor heel Europa af op zoek naar restpartijen tandpasta, scheermesjes, shampoo, schoonmaakartikelen, zelfzorgmiddelen en dat soort producten.Wat hij koopt zijn meestal partijen uit overproductie of restanten van een promotieactie. Zo kan het dat er in de winkels een A-merk shampoo te vinden is met een Spaans etiket. En als die partij op is, dan is het ook echt op, aldus Alkema.'Eerder bleek uit een marktonderzoek dat er in Nederland ruimte is voor 350 Op=Op-vestigingen. Groei is voor ons belangrijk want met een landelijke dekking maak je optimaal gebruik van je naamsbekendheid en je kunt bijvoorbeeld het marketingbudget efficiënter inzetten omdat je het kunt uitsmeren over meer vestigingen.''Maar we staren ons niet blind op het aantal van 350. Oktober vorig jaar is onze webshop gestart en de verkoop via dat kanaal groeit hard. Het zou kunnen dat we over een tijdje 250 winkels voldoende vinden. Het ligt eraan wat de consument doet.''Het ligt voor de hand te zeggen dat de prijs is. Ik zie het inderdaad als de hoofdreden. Mensen houden van koopjes zoeken. Maar het is niet het enige. Wat ook telt is hoe je producten presenteert en wat voor beleving je consumenten biedt. Ook wanneer je iets heel goedkoop aanbiedt, kun je dat in een nette winkel doen en kun je een cadeautje nog wel inpakken.'De liefde voor koopjes blijkt onafhankelijk van hoeveel geld die mensen in de zak hebben, stelt Alkema vast. Want toen het economisch minder ging wisten mensen zijn winkels te vinden en nu is dat niet anders. Hij maakt zich niet al teveel zorgen over de toekomst van de winkelketen, waarvan de wortels in het Drentse Klazienaveen liggen.In de tijd dat Op=Op aan de bloei in Drenthe begon stond Alkema af en toe met een kraam op markten in de provincie en kocht hij in bij de Op=Op-oprichter. De contacten leidden er toe dat hij franchisenemer werd van de vierde Op=Op Voordeelshop en later samen met zakenpartner Venema eigenaar van de hele keten, die vanaf dat moment in een paar jaar tijd sprintte van twintig naar over de honderd filialen. Een klein deel van de winkels wordt beheerd door een franchisenemer, het overgrote deel is in eigendom van Op=Op.'Het is inderdaad vaak een heksenketel. We zijn een jong bedrijf waar ook veel jonge mensen werken. De dynamiek die ermee gepaard gaat, maakt het voor mij juist leuk. Een jaar geleden wisten we nog niet dat we op Aruba een winkel zouden openen. Nu is daar een Op=Op.''Je ontkomt natuurlijk niet aan professionalisering wanneer het zo hard gaat. Dat is een stap die we wel hebben moeten maken. De eerste twintig winkels doe je met een handjevol mensen. Wanneer het groter en groter wordt, mis je opeens kennis op allerlei gebieden. Dan is het zaak ervoor te zorgen dat je de juiste mensen op de juiste posities krijgt. Daar is in de afgelopen anderhalf jaar veel aandacht aan besteed. We hebben de groeistuipen weggewerkt, de organisatie staat nu stevig en we kunnen verder.'Alkema werd bovendien vorige week verlost van een al vijf jaar voortslepende strijd met een groep ontevreden franchisenemers. Die beschuldigden de leiding van het bedrijf ervan te hoge kosten bij de vestigingen in rekening te brengen. De rechtbank wees hun miljoenenclaim af en juist vorige week werd de eis van de franchisenemers ook in hoger beroep afgewezen.In 2014 verhuisde het Op=Op-hoofdkantoor en distributiecentrum van Nieuw-Buinen naar het voormalige logistiek centrum van supermarktketen COOP op het industriegebied De Westerd in Peize. 'Het leek eerst veel te ruim, maar nu de webshop erbij is gekomen, is het maar goed dat we zoveel plek hebben', aldus Alkema. 'Voor de online-verkopen moet alle producten los worden opgesteld, dat vraagt veel ruimte.'In de hal gevuld met metershoge en tientallen meters lange stellingen hangt de zepige geur van wasmiddel. Voorin staan pallets in zwart folie gewikkeld pallet. Klaar voor verscheping naar Aruba, de eerste buitenlandse vestiging van de discounter. Alkema: 'Bonaire en Curaçao komen er snel bij. Natuurlijk denken we ook na over uitbreiding in Europa. België of Duitsland staan op het lijstje. 