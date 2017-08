'OOG TV verhuist van Noorderplantsoen naar Zernike'

(Foto: Rick van der Velde)

Omroep Organisatie Groningen (OOG), de lokale omroep van de stad Groningen, verhuist naar het Zernike Complex. Volgens OOG zelf is er een intentieverklaring ondertekend met vastgoedbedrijf Hanzeborg BV.

De omroep moet in een 'pop-up' gebouw komen, dat er vanaf 1 januari staat. De bedoeling is dat OOG met verschillende partijen gaat samenwerken. Er wordt al gesproken met de Hanzehogeschool.



De redactie en studio's van omroep zitten al sinds de jaren '90 in de Akkerstraat in de Noorderplantsoenbuurt. De omroep hoopt met een verhuizing minder huur te moeten betalen.