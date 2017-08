Traumahelikopter beschenen door laserpen

(Foto: FaceMePLS/Flickr)

Een traumahelikopter van het UMCG is dinsdagavond beschenen met een laserpen. Dat gebeurde toen de helikopter boven het Drentse Annen vloog, op weg naar een melding in Emmen.

Er is melding van gemaakt bij de luchtverkeersleiding. Die maakt een rapport op, net als het UMCG. Die rapporten gaan naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.



Geen aangifte

'We gaan geen aangifte doen. Het is ook lastig om de dader te achterhalen, het gaat namelijk zo snel. Soms melden we het bij de politie als er een politiehelikopter in de buurt vliegt, maar de politie op de grond kan eigenlijk niks meer doen', zegt UMCG-woordvoerder Marjolein Boogaards.



Hinderlijk

'Het is heel hinderlijk voor de piloot, het kan hem verblinden. Het enige dat hij kan doen is direct wegkijken. We nemen dit heel serieus, we vatten dit niet licht op', vervolgt Boogaards.



Paar keer per jaar

Volgens de piloot gebeurt dit een paar keer per jaar. 'Maar wel minder dan een paar jaar geleden, vertelde hij mij', zegt Boogaards.