Wordt Sergio Padt 'Maatschappelijk Speler Eredivisie van het Jaar'?

Sergio Padt is genomineerd voor de titel 'Maatschappelijk Speler Eredivisie 2017'. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een speler die zich op een bijzondere manier inzet voor de maatschappij.

Padt zet zich onder andere in voor de voetballers van Kids United. De keeper van FC Groningen neemt het op tegen Morten Thorsby (sc Heerenveen) en Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag). Alle Eredivisieclubs zijn gevraagd een speler aan te dragen. Een vakjury heeft dit drietal eruit gepikt.Via de site van de Eredivisie kan tot 16 augustus gestemd worden. De winnaar wordt op 21 augustus tijdens het Gala Voetballer van het Jaar bekendgemaakt.De Maatschappelijk Speler van het Jaar krijgt een trofee en een cheque van 50.000 euro van de Vriendenloterij die de verkiezing samen met de Eredivisie organiseert. De ene helft van dat bedrag gaat naar een maatschappelijk doel van de eigen club, de andere helft mag de speler schenken aan een goed doel naar eigen keuze.Het is de tweede keer dat een speler van FC Groningen kans maakt op de titel. Maikel Kieftenbeld werd in 2015 genomineerd, maar toen werd PSV-keeper en Veendammer Jeroen Zoet gekozen.