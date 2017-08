Restauratie schoorsteen melkfabriek: 'Meestal heb ik boven geen adem meer'

Op dertig meter hoogte hangend restauratiewerkzaamheden uitvoeren. 'Het is best vermoeiend, meestal heb ik geen adem meer als ik boven ben.'

Restaurateur Jaap Mast en zijn drie collega's zijn al zes weken bezig met de herstelwerkzaamheden van de schoorsteen van de oude OZMI Melkfabriek in Winschoten.Toch vindt Jaap het niet erg om zo hoog te staan. 'Je hebt wel heel mooi uitzicht.' Al het voegwerk van de schoorsteen is er inmiddels uitgehaald.De vier mannen van het restauratiebedrijf Harm Meijer uit Ten Boer zijn nu bezig om alles er weer in te zetten. Het bedrijf is de enige in Nederland die dit soort werk doen.De gemeente Oldambt wilde eerst de 65 meter hoge pijp slopen, maar daar kwamen de bewoners in opstand tegen. De gemeente trekt 60.000 euro uit voor de restauratie.De restauratiewerkzaamheden duren nog drie weken en dan staat de schoorsteen er weer 'tip top' bij.