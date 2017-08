Boze jongeren sluiten gemeentewerkers op

(Foto: gemaakt door de jongeren)

Een groep jongeren uit Hoogkerk heeft dinsdagavond leden van het wijkteam en wijkagenten ingesloten op het terrein van het WIJ-team. De jongeren waren boos over het verloop van een overleg. De politie moest de opgesloten mensen bevrijden.

De avond was bedoeld om de jongeren te vertellen dat ze zich netjes moeten gedragen als ze kamperen bij de Ruskenveense Plas in Hoogkerk. Volgens gemeentewoordvoerder Hans Coenraads richtten jongeren er in het verleden vernielingen aan.



Verder stonden tijdens het overleg ook de mogelijkheden voor een jeugdhonk op de agenda.



Gesprek liep uit de hand

Om onduidelijke reden liep het gesprek uit de hand en verlieten de jongeren de zaal, zegt Coenraads. De jongeren zeggen boos te zijn omdat ze 'steeds aan het lijntje worden gehouden' met betrekking tot het jeugdhonk.



Fietsketting

Met een fietsketting deden de jongeren het hek rond het gebouw op slot. De politie moest naar het gebouw komen om het slot kapot te knippen.